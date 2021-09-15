Песков оценил ситуацию с ценами на газ в Европе

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner

Запуск газопровода "Северный поток – 2" стабилизирует ситуацию с ценами на газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

15 сентября в ходе торгов на бирже ICE цена на газ в Европе превысила 950 долларов за тысячу кубометров, установив очередной исторический рекорд. К 12:00 по московскому времени стоимость топлива по индексу голландского TTF прибавила более 20%.

"Скорейший ввод "Северного потока – 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно", – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Европа испытывает большие потребности в природном газе, однако они могут стать еще больше, если предстоящая зима окажется особенно холодной. Также он пояснил, что беспрецедентное повышение цен на европейских торговых площадках никак не влияет на российский рынок.

"К России [это] не имеет никакого отношения, эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ, получатели трубного газа не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле", – уточнил Песков.

Он подчеркнул, что данные колебания цен не могут дойти до России.

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, заявление главы Минэнерго Украины Германа Галущенко о риске потери Европой транзита газа через страну является очередным предлогом для побуждения европейских стран к сопротивлению запуску "Северного потока – 2".

"Попытка показать Европе свою значимость и в очередной раз через эту апелляцию в форме шантажа постараться уговорить Европу сопротивляться "Северному потоку – 2". Я не думаю, что такой механизм как-то сработает", – приводит его слова RT.

Как отметил Митрахович, проект было бы невозможно реализовать при сопротивлении ключевых игроков Европы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нападки на газопровод "Северный поток – 2" продолжатся и в обозримом будущем, главным образом со стороны прибалтийских стран и Польши. По его словам, данные государства руководствуются антироссийскими мотивами.