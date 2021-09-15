Лавров не сомневается, что нападки на "Северный поток – 2" продолжатся

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Нападки на газопровод "Северный поток – 2" продолжатся и в обозримом будущем, главным образом со стороны прибалтийских стран и Польши, полагает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами", – заявил он.
Ранее обозреватель издания Politico Америка Эрнандез заявила, что существует три препятствия для запуска газопровода "Северный поток – 2". По ее мнению, первым барьером являются пусконаладочные работы, которые могут продолжаться до трех месяцев.
Вторым барьером, по мнению Эрнандез, является получение сертификата безопасности от независимой организации, которая признана мировым сообществом. Третьим – получение разрешения от немецкого Федерального сетевого агентства.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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