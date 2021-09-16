В Польше заявили об отсутствии планов продлевать поставки газа из России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Польша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставки российского газа. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на уполномоченного правительства страны по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Чиновник уверен, что газопровод Baltic Pipe позволит полностью обеспечить потребность Польши в голубом топливе без участия российских источников. Варшава надеется на начало поставок по трубопроводу с 1 октября 2022 года, добавил Наимский.

В настоящее время Польша покупает у России до 10 миллиардов кубометров газа ежегодно. Действующий контракт с "Газпромом" истекает в 2022 году, при этом ранее поляки неоднократно заявляли о намерении его продлить.

Работы по прокладке Baltic Pipe были начаты в мае 2020 года. Его стоимость составляет более 1,5 миллиарда евро. Планируемая мощность – 10 миллиардов кубометров в год. Власти Польши отмечают, что он имеет большое значение для экономики Европы и энергетического суверенитета ЕС.

