Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

15:44

Венгрия согласовала условия нового договора о поставках газа из РФ

экономика

Фото: depositphotos/aaelboeollosy

Венгрия и Россия согласовали новые долгосрочные условия о поставках газа, которые вступят в силу с 1 октября текущего года. Об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

До этого он провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию", – написал Сийярто.

Он подчеркнул, что 3,5 миллиарда будут поставляться через Сербию, а 1 миллиард – через Австрию.

По его словам, благодаря новому соглашению Венгрия будет закупать газ на более выгодных условиях.

Ранее сообщалось, что "Газпром" сократил объемы закачки в крупнейшие хранилища Европы. Отмечалось, что объемы закачки снизились в подземные хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер). Поставки ископаемого уменьшились по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему через Белоруссию и Польшу в ФРГ.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать