Венгрия согласовала условия нового договора о поставках газа из РФ

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Венгрия и Россия согласовали новые долгосрочные условия о поставках газа, которые вступят в силу с 1 октября текущего года. Об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.
До этого он провел рабочую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Новое соглашение с "Газпромом" рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. "Газпром" ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию", – написал Сийярто.
Он подчеркнул, что 3,5 миллиарда будут поставляться через Сербию, а 1 миллиард – через Австрию.
По его словам, благодаря новому соглашению Венгрия будет закупать газ на более выгодных условиях.
Ранее сообщалось, что "Газпром" сократил объемы закачки в крупнейшие хранилища Европы. Отмечалось, что объемы закачки снизились в подземные хранилища в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер). Поставки ископаемого уменьшились по газопроводу "Ямал – Европа", проходящему через Белоруссию и Польшу в ФРГ.
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