Польский политик заявил о наличии у России "Северного потока – 3"

Фото: ТАСС/Денис Вышинский

Экс-замминистра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о том, что у России есть наработки "Северного потока – 3".

"Россия довела дело "Северного потока – 2" до конца. <…> (Владимир) Путин добился полного успеха, а сейчас они дополнят "Северный поток – 2" "Северным потоком – 3", – приводит его слова издание Do Rzeczy.

Политик подчеркнул, что под новым "Северным потоком" он имеет в виду не газопровод, а наплыв мигрантов в Польшу. По его мнению, он организован для того, чтобы ущемить Варшаву. При этом, каким образом РФ связана с кризисом на границе Польши, Шереметьев не объяснил.

В начале лета "Северный поток – 2" предварительно подал в Федеральное сетевое агентство запрос на "Сертификацию в качестве независимого транспортного оператора". Решение пока не вынесено, однако источники издания утверждают, что обойти условия газовой директивы Евросоюза не удастся.

Как стало известно ранее, компания Nord Stream 2 AG проиграла в суде дело об освобождении "Северного потока – 2" от требований газовой директивы ЕС.

До этого канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток – 2" не должен использоваться как оружие, иначе ФРГ будет выступать за санкции.

Читатели немецкого издания Spiegel раскритиковали заявление канцлера. Позиция правительства ФРГ возмутила многих пользователей сайта.

Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.

