Постпред РФ при ЕС допустил положительное влияние роста цен на газ на запуск "Северного по

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Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что рост цен на газ в Европе может поспособствовать скорейшему запуску трубопровода "Северный поток – 2". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
"Думаю, что повлияет, надеюсь, что положительно. [Процедуры] будут ускорены, хотя, как вы понимаете, здесь в ЕС немало и тех, кто и в росте мировых цен на газ усматривает "руку Кремля" и попытку таким образом навязать "Северный поток – 2", – заявил специалист.
Чижов добавил, что мнение депутатов Европарламента в отношении проекта не смогут помешать процедурам по запуску газопровода.
Ранее сообщалось, что Польша не планирует продлевать контракт с "Газпромом" на поставки российского газа. Пользоваться польская сторона планирует газопроводом Baltic Pipe, который полностью удовлетворит потребности страны в топливе.
Цена на газ в Европе на закрытии торгов 16 сентября закрепилась на уровне 760 долларов за 1 тысячу кубометров.
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