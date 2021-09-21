Эксперт предрек Европе "ценовое цунами" из-за "Северного потока – 2"

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"Ценовое цунами" грозит Европе из-за "Северного потока – 2". Такое мнение высказал экс-участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман в беседе с журналистами газеты DenníkN.
Эксперт заявил, что спекуляции вокруг запуска трубопровода вызвали роста цен на голубое топливо в европейских странах. По мнению Гирмана, в дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться.
"Интересно будет наблюдать за реакцией Брюсселя, европейских правительств и, не в последнюю очередь, всех потребителей газа, начиная бизнесом и заканчивая домохозяйствами", – высказался Гирман.
Специалист отметил, что виновниками повышения цен на газ в Европе стали власти Германии и Австрии. Именно эти страны оказывали наибольшую поддержку постройке российского газопровода, считает Гирман.
Эксперт добавил, что за данный проект дорого заплатят все, кто пользуется газом в Европе.
"После Нового года мы все будем платить за газ намного больше, чем могли бы, если бы к повышению цен привела только нормальная рыночная конъюнктура", – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что "Северный поток – 2" предоставит России огромные рычаги влияния на ряд европейских стран. Так считает директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер.
"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что была сварена последняя труба второй нитки газопровода.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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