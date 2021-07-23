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Политика

11:21

Эксперт оценил требования Киева к Западу из-за "Северного потока – 2"

политика

Фото: Jens Büttner/dpa/picture-alliance/ТАСС

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал требования Украины к Западу из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает RT.

Юшков выразил мнение, что Киев пытается по-своему интерпретировать договоренности.

"В пакете соглашения между Германией и США нет никаких гарантий по поводу территориальной целостности, и Украина только хочет их получить", – сказал эксперт.

Он добавил, что Россия не имеет принципиальной позиции, которая заключалась бы в обязательном отказе от транзита газа через украинскую территорию.

По его словам, в Молдавию и Румынию газ удобнее поставлять через Украину.

"Если Украина предложит конкурентный тариф на прокачку. Поэтому этот вопрос для нас экономический, а не политический", – сказал Юшков.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала сумму компенсации, которую, по ее мнению, украинская сторона должна получить при завершении проекта "Северный поток – 2".

В числе требований вице-премьера оказался пакет энергетических решений, который, как она выразилась, будет гарантией сохранения транзита и продолжения контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта.

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

В бундестаге такой подход назвали неприемлемым. По словам главы комитета немецкого парламента по экономике и энергетике Клауса Эрнста, тот факт, что Германия в рамках соглашения с США должна занять агрессивную позицию по отношению к России, является недопустимым для Берлина.

Он также критически оценил посыл, согласно которому Россия может использовать энергоресурсы в качестве оружия: политик подчеркнул, что подобным раньше занимался Вашингтон, а не Москва.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что некоторые пункты Москва может приветствовать, в то время как другие положения сомнительны – например, те, что касаются обвинений во вредоносных действиях.

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