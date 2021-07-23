Вице-премьер Украины озвучила требования Киева к Западу из-за "Северного потока – 2"

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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала сумму компенсации, которую, по ее мнению, украинская сторона должна получить при завершении проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

В числе требований вице-премьера оказался пакет энергетических решений, который, как она выразилась, будет гарантией сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта.

Также, по ее мнению, Украина должна получить гарантии, а не договоренности, касающиеся территориальной целостности и суверенитета. Стефанишина добавила, что еще одним условием является выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом.

Она подчеркнула, что запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций Украина направила еще более семи месяцев назад, и выразила сожаление, что до сих пор не поступил ответ.

США и Германия заключили соглашение по "Северному потоку – 2". В частности, Берлин взял на себя обязательства добиваться от Брюсселя санкций против Москвы, если она будет использовать экспорт энергоресурсов как инструмент влияния на европейские государства.

В бундестаге такой подход назвали неприемлемым. По словам главы комитета немецкого парламента по экономике и энергетике Клауса Эрнста, тот факт, что Германия в рамках соглашения с США должна занять агрессивную позицию по отношению к России, является недопустимым для Берлина.

Он также критически оценил посыл, согласно которому Россия может использовать энергоресурсы в качестве оружия: политик подчеркнул, что подобным раньше занимался Вашингтон, а не Москва.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что некоторые пункты Москва может приветствовать, в то время как другие положения сомнительны – например, те, что касаются обвинений во вредоносных действиях.

