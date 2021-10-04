В Венгрии возобновили транзит российского газа через Украину

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Транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновлен в воскресенье, 4 октября. Об этом свидетельствуют данные венгерского оператора ГТС FGSZ.
По информации на 23:30 по московскому времени, поток топлива через приграничный пункт "Берегово" составил более 200 тысяч кубометров в час.
В пятницу, 1 октября, компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию.
Однако прокачка в этот день не прекращалась и составила 4,8 миллиона кубометров. За день до этого она была почти в четыре раза больше и составляла около 18,5 миллиона кубометров. В субботу, 2 октября, по сравнению с пятницей, транзит снизился почти в два раза – до 2,3 миллиона кубометров.
Ранее в сентябре "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.
После этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что подписание газового контракта с Россией было необходимостью, поэтому не стоит связывать с ним политическую критику правительства.
По его словам, Будапешт должен был заключить эту сделку, чтобы сохранить низкие цены на газ. Орбан напомнил, что в настоящее время стоимость природного газа и электроэнергии в стране является одной из наиболее низких в Евросоюзе.
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