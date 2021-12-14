"Газпром" увеличит экспорт газа в Китай

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Российская компания "Газпром" увеличит суточный экспорт газа в Китай. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Решение было принято в ходе заседания Совместного координационного комитета под руководством зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

"Отмечена надежность поставок природного газа по газопроводу "Сила Сибири". В частности, в ноябре-декабре согласно взаимовыгодным договоренностям Газпрома и CNPC объем суточного экспорта в Китай существенно увеличен относительно ранее утвержденного графика на 2021 год", – говорится в сообщении.

Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил об отсутствии намеков на переговоры о заключении нового договора на транзит российского газа. Он уточнил, что речи не идет ни об официальных, ни о неофициальных переговорах.

В середине ноября стало известно, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Допмощности транзита предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, но остались невостребованными.

