"Газпром" не стал бронировать допмощности украинской ГТС на декабрь

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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на декабрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы GSA Platform и венгерской торговой платформы RBP.
Компания также не стала бронировать транзитные мощности по газопроводу Ямал – Европа через Польшу, предложенные на аукционе 15 ноября. В общей сложности невостребованными оказались мощности транзита газопровода в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки.
На аналогичном аукционе на ноябрь "Газпром" бронировал мощности в объеме 31,4 миллиона кубометров газа в сутки из предложенных 89,1 миллиона. Дополнительные мощности транзита через Украину на декабрь предлагались в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки, но также остались невостребованными.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом в связи с миграционным кризисом на белорусско-польской границе.
В ответ на это Владимир Путин напомнил, что подобное решение будет нарушением контракта. По словам президента РФ, технически белорусская сторона имеет возможность ограничить транзит. Вместе с тем Путин указал на вероятный ущерб энергетике Европы, что не способствовало бы развитию отношений России и Белоруссии.
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