Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу

Фото: depositphotos/palinchak

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал – Европа в случае расширения санкций Евросоюзом. Об этом сообщает агентство "БелТА".

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", – сказал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что в качестве ответа на новые ограничения со стороны Евросоюза Белоруссия может закрыться для транзита.

"Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", – сказал Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Позже польская сторона обвинила белорусские власти в переброске нелегальных мигрантов. Затем Варшава направила к границе антитеррористические подразделения, а на месте развернула дополнительные патрули пограничной стражи.

