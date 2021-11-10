Захарова спрогнозировала повторение миграционных кризисов в будущем

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Миграционный кризис на белорусско-польской границе не будет последним, потому что он вызван развалом государств Ближнего Востока, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Соловьев Live.
"Конечно, это никакая не первая волна кризиса, это никакая не уникальная ситуация. Это следующая, очередная, новая, не единственная и не последняя волна миграционного кризиса", – отметила Захарова.
По ее мнению, причинами кризиса является дестабилизация обстановки в регионе Ближнего Востока и Северной Африке странами НАТО во главе с США.
"Вторжение в Ирак, арабская весна, разрушение Ливии как государства, вмешательство во внутренние дела Сирии с военной поддержкой экстремистов-боевиков... Это, конечно, 20 лет провала в Афганистане", – перечислила дипломат.
Также Захарова заявила, что обвинения Варшавы и президента Польши Анджея Дуды в адрес РФ по поводу миграционного кризиса на границе с Белоруссией переходят всякие границы.
Ранее польский президент Анджей Дуда сказал в ходе пресс-конференции в Братиславе о беспрецедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруссии на границе.
"Удивительно, конечно, то, что мы слышим из Варшавы. Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла. Я говорю и об обвинениях в адрес нашей страны, и в целом об оценках ситуации... Ну невозможно же вот так, просто на голубом глазу говорить неправду и врать", – отметила представитель МИД.
До этого стало известно, что Польша увеличила до 15 тысяч количество солдат на границе с Белоруссией. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
Однако еще во вторник, 9 ноября, сообщалось, что пограничникам в охране границы помогают 13 тысяч польских солдат.
"На границе уже 15 тысяч солдат. Если понадобится, это количество может быть еще увеличено", – уточнил Блащак.
В понедельник, 8 ноября, к польско-белорусской границе прибыли толпы мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза. За сутки польские власти зафиксировали более 300 попыток ее незаконного пересечения. Позже мигранты разбили лагерь и отказались покидать территорию.
В Польше обвинили белорусские власти в причастности к переброске нелегальных мигрантов. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о действиях мафиозной группы в ЕС по транзиту беженцев с Ближнего Востока.
Политолог прокомментировал события на польско-белорусской границе
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