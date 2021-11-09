Сейм Литвы утвердил введение ЧП в приграничных с Белоруссией районах

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Сейм Литвы одобрил введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Белоруссией районах. Поводом для такого решения стало ухудшение ситуации с нелегальной миграцией из стран Азии и Африки, передает ТАСС.

Предложение правительства Литвы поддержали 122 депутата сейма, один человек проголосовал против данного решения.

8 ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока предприняли попытку пересечь границу Белоруссии и Польши с белорусской стороны. В Сети появилось видео, на котором запечатлена большая группа людей с багажом, следующая по трассе в Гродненской области Белоруссии.

Польская сторона настаивает на причастности властей Белоруссии к переброске нелегальных мигрантов. Президент республики Александр Лукашенко, в свою очередь, назвал действия Польши, направившей военных и технику к границу, шантажом.