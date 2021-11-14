В Великобритании призвали Европу объединиться против "Северного потока – 2"

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Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны Европы объединиться, чтобы противостоять строительству "Северного потока – 2", которое уже официально завершилось.
"Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода "Северный поток – 2", – приводит слова главы британского внешнеполитического ведомства РИА Новости.
Трасс также заявила, что газопровод может подорвать безопасность в Европе и позволить России усилить контроль над государствами, которые рассчитывают на ее газ.
В начале ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. Газопровод готов к запуску. Месяцем ранее газом начали заполнять первую нитку трубопровода.
Сертификация "Северного потока – 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом ранее рассказал депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст. Он также считает, что Украина и Польша не должны принимать участие в этом процессе.
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