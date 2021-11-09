В Германии рассказали, когда может завершиться сертификация "Северного потока – 2"

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Сертификация "Северного потока – 2" немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом рассказал депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Он также считает, что Украина и Польша не должны принимать участие в процессе сертификации газопровода.
"Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации "Северного потока – 2" в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее", – сказал он в интервью РБК.
Кроме того, Эрнст согласился с мнением баварского премьер-министра Маркуса Зедера о необходимости ускорить ввод газопровода в эксплуатацию.
"Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся", – отметил депутат немецкого парламента.
Он также назвал полной ерундой договоренность с Соединенными Штатами, согласно которой Германия откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки против Пекина.
"Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? <...> В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать", – подчеркнул политик.
В понедельник, 8 ноября, заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. Газопровод готов к запуску.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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