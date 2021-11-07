Премьер Баварии призвал скорее запустить "Северный поток – 2"

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Премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что газопровод "Северный поток – 2" необходимо запустить как можно скорее. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

Политик выразил мнение, что рост цен на электроэнергию и нехватка ресурсов связаны с отказом ФРГ от угольной и атомной энергетики. По этой причине Германии необходимы газовые электростанции, передает слова Зедера газета WAZ.

"Северный поток – 2" был бы надежной основой для стабильного поступления газа в Германию", – сказал премьер.

Зедер подчеркнул, что рост цен на энергоносители в мире вынуждает разрабатывать разумную стратегию в данном вопросе. По мнению политика, российский трубопровод поможет снизить стоимость газа.

"Мы не можем безучастно наблюдать за ростом цен накануне холодной зимой", – подытожил политик.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжаются пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.