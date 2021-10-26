В Германии пришли к выводу, что "Северный поток – 2" не представляет угрозы для ЕС

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Министерство экономики Германии сообщило, что сертификация "Северного потока – 2" не представляет угрозы для топливных поставок в Германию и Евросоюз, передает РИА Новости.

"Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС", – указали в ведомстве.

Минэкономики завершило исследование данного вопроса и продолжает процесс сертификации газопровода.

Ранее в октябре "Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". Глава компании Сергей Макогон отметил, что трубопровод угрожает национальной безопасности страны.

По мнению аналитика нефтяного рынка Джулина Ли, Россия построила "Северный поток – 2" для большей независимости и перенаправления экспорта нефти и газа с транзитных маршрутов.

