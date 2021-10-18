Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом и готова к работе, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора проекта. Пусконаладочные работы на второй ветке продолжаются.

В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена в объеме на 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Этого давления достаточно, чтобы начать транспортировку газа.

"Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются. О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", – говорится в сообщении.

О полном завершении работ по строительству газопровода компания "Газпром" объявила 10 сентября.

В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.

По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.