Новак заявил, что "Северный поток – 2" будет готов для запуска в ближайшие дни

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Газопровод "Северный поток – 2" будет готов для запуска в ближайшие дни, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе сессии на Российской энергетической неделе.

По его словам, сейчас идут пусконаладочные работы и заполнение трубы газом.

"Северный поток – 2" достроен. Я считаю, что для работы он в ближайшие дни, для того чтобы его запустить, будет готов", – цитирует его ТАСС.

Новак добавил, что дальнейшая ситуация с работой трубопровода зависит от европейского регулятора.

В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.

По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.