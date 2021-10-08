В конгрессе США призвали ввести санкции против России из-за скачка цен на газ

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В конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу, пишет РИА Новости.
По мнению американского политика, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок, считает Маккол.
Он выразил мнение, что своими действиями РФ пытается ускорить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2". В качестве доказательства он привел слова вице-премьера Александра Новака о том, что российский газопровод поможет охладить ситуацию на рынках.
"Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту", – сказал Маккол.
Конгрессмен также обвинил президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.
"Если Байден немедленно не отменит исключения по критическим санкциям против "Северного потока – 2" и не остановит трубопровод, он тем самым даст российскому президенту еще одно орудие вредоносного влияния, которое может быть задействовано против Украины и других наших европейских партнеров", – подытожил Маккол.
Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка газопровода стала заполняться газом. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.
При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.
Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено
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