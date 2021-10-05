Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Германии

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Оператор проекта "Северный поток – 2" подал апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под Газовой директивы ЕC, сообщает ТАСС.

Компания Nord Stream 2 обратилась в Верховный федеральный суд ФРГ, соблюдая установленные сроки.

13 сентября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) получило полный пакет документов по заявке Nord Stream 2 AG для сертификации компании как независимого оператора трубопровода. Ведомство планирует вынести решение не позднее 8 января 2022 года.

При этом заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия не намерена использовать "Северный поток – 2" как геополитический инструмент.

