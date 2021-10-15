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Экономика

09:27

Новак не увидел связи между поставками газа в ЕС и "Северным потоком – 2"

экономика

Фото: depositphotos/ 63ru78

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что между поставками газа в Европу и "Северным потоком – 2" нет связи, так как трубопровод является инфраструктурой, а не контрактом. Об этом сообщает Business FM.

"Никакой связи нет. Почему? Потому что это инфраструктура, а не контракт", – сказал он во время Российской энергетической недели.

По словам вице-премьера, РФ в полном объеме исполняет все контракты на поставку газа, это подтверждают европейские партнеры.

"Будут дополнительные заявки и увеличение объемов, значит, будут рассмотрены и увеличены объемы, исходя из возможностей, исходя из дополнительных инвестиций, которые нужны для расширения мощностей, и так далее", – добавил Новак.

В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.

По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.

Путин дважды ответил на вопрос о поставках газа в Европу

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