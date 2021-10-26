Обозреватель Bloomberg заявил, что "Северный поток – 2" создали для независимости России

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Россия построила "Северный поток – 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, которые проходят по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов, считает аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли. Такое мнение он выразил в своей статье для Bloomberg.
Он считает, что после распада СССР страна оказалась зависимой от того, что ее трубопроводы пролегают через государства, которые неожиданно стали независимыми и не всегда дружественными по отношению к России. Такими странами, по мнению Ли, являются Украина, Молдавия, Чехия, Румыния, Болгария и Польша.
"Отношения Москвы со многими из этих стран менялись и далеко не в лучшую сторону, с точки зрения России. <...> Неудивительно, что она намерена положить конец своей зависимости от подобных связей", – написал он.
Ли считает, что газопровод позволит Москве решить эту проблему. Он также опроверг мнение, что "Северный поток – 2" создавался как газовая ловушка для Европы.
Ранее Владимир Путин назвал чушью уровня "сапоги всмятку" утверждения, что Россия строила трубопроводы, чтобы просто обойти Украину. По словам президента, противники строительства трубопровода "Северный поток – 2" утверждали, что проект является экономически невыгодным.
Также, по словам главы российского государства, звучали заявления, что он политически мотивированный, а Москва от этого будет только терять.
Первую нитку газопровода "Северный поток – 2" заполнили техническим газом
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