Путин назвал чушью заявления, что РФ строила трубопроводы, чтобы обойти Украину

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Владимир Путин назвал чушью уровня "сапоги всмятку" утверждения, что Россия строила трубопроводы, чтобы просто обойти Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам президента, противники строительства трубопровода "Северный поток – 2" утверждали, что проект является экономически невыгодным. Также, по словам Путина, звучали заявления, что он политически мотивированный, а Россия от этого будет только терять.
"(Россия якобы. – Прим. ред.) по политическим соображениям, чтобы обойти Украину, строит "Северный поток – 1", "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Послушайте, это тоже очередная чушь, "сапоги всмятку", как у нас говорят", – сказал президент, выступая на Российской энергетической неделе.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала сумму компенсации, которую, по ее мнению, украинская сторона должна получить при завершении проекта "Северный поток – 2".
В числе требований вице-премьера оказался пакет энергетических решений, который, как она выразилась, будет гарантией сохранения транзита и продолжения контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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