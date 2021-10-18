Эксперт оценил заполнение техническим газом первой нитки "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что заполнение первой нитки трубопровода "Северный поток – 2" техническим газом пока ничего не означает. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Технически первая нитка газопровода готова. И если в Европе дадут разрешение, то газопровод может запуститься. Но пока идут пусконаладочные работы, которые продлятся до ноября", – отметил эксперт.
Пикин уточнил, что сейчас ожидается выдача разрешений и сертификаций с европейской стороны, которая заинтересована в снижении цен на газовом рынке.
"Цены на газ – самое печальное, что сейчас есть в европейском регионе. Им нужен механизм снижения цен, "Северный поток – 2" может им стать", – заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что первая нитка "Северного потока – 2" заполнена техническим газом в объеме 177 миллионов кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Этого достаточно, чтобы начать транспортировку газа.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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