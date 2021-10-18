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Политика

02:06

В Германии заявили о необходимости провести переговоры с Россией по поставкам газа

экономика политика за рубежом

Фото: depositphotos/EvgeniyShkolenko

Сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек призвал действующий кабмин ФРГ обсудить с Россией ситуацию на газовом рынке Европы.

Он отметил, что в этом вопросе Берлин зависит от Москвы, а хранилища газа в Германии, при высоком спросе, заполнены не полностью.

"Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа. <...> Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось", – приводит слова Хабека ТАСС.

Он также заявил, что, с точки зрения "зеленых", проект "Северный поток – 2" пока не сможет получить разрешения на эксплуатацию из-за европейской газовой директивы.

"Как кажется, Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить", – добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что введение "Северного потока – 2" в эксплуатацию поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке.

Он также подчеркнул, что между поставками газа в Европу и российским газопроводом нет связи, так как трубопровод является инфраструктурой, а не контрактом. По словам вице-премьера, РФ в полном объеме исполняет все контракты на поставку газа.

Строительство трубопровода "Северный поток – 2" полностью завершено

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