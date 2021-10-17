Ввод "Северного потока – 2" стабилизирует ситуацию на газовом рынке – Новак

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Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что введение газопровода "Северный поток – 2" в эксплуатацию поможет стабилизировать ситуацию на газовом рынке. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока – 2", – это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", – сказал он.

В начале октября в конгрессе США выступили за введение санкций против "Северного потока – 2" из-за рекордного скачка цен на газ. Инициатива принадлежит конгрессмену Майклу Макколу.

По его мнению, рост цен на газ в Европе был якобы спровоцирован Россией. Это было сделано посредством ограничения поставок на европейский рынок. Конгрессмен также обвинил Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что они допустили возможность давления России на Европу через манипулирование газовыми рынками.