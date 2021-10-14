В Германии заявили, что Россия не причастна к росту цен на газ в Европе

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Россия не могла спровоцировать рост цен на газ в Европе, заявил исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс.

По его словам, на цены влияют глобальные тенденции, в том числе сильный рост потребления сжиженного газа.

"Сейчас сжиженный газ вообще не поступает в Европу. Кроме того, была относительно холодная зима, которая опустошила газохранилища и в Европе, и в России", – приводит слова Хармса РБК.

По его словам, доводы о том, что "Газпром" спровоцировал рост цен на газ в Европе, чтобы Берлин и Еврокомиссия ускорили сертификацию "Северного потока-2", не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе поднялась выше 1 200 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 229,4 доллара за 1 тысячу кубометров, или 102,5 евро за МВт/ч.

