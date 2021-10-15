В Еврокомиссии заявили, что Москва не манипулирует ценами на газ

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Россия не занимается манипулированием цен на европейском газовом рынке, компания "Газпром" в полной мере выполняет контрактные обязательства по поставкам топлива в Евросоюз, заявил замглавы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс.
"Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует. Но спрос на газ на мировом уровне огромен. Есть проблемы в Китае, и Россия старается доставить максимальное количество газа, в том числе и туда", – сказал он в эфире болгарского телеканала bTV.
Говоря о возможных сроках лицензирования "Северного потока – 2", Тиммерманс заявил, что они полностью зависят от властей Германии, которые хотят обеспечить максимальную безопасность его эксплуатации.
Также он затронул тему использования атомной энергии в Евросоюзе, отметив, что Еврокомиссия не препятствует развитию данной отрасли. Однако, по словам Тиммерманса, данный вопрос должны решать сами государства – члены ЕС.
"Еврокомиссия не имеет ничего против использования атомной энергетики", – добавил он.
Ранее Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, подчеркнул, что заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия являются политически мотивированной болтовней. Президент отметил, что такие доводы не имеют никаких оснований.
До этого компания "Газпром" отвергла обвинения членов Европейского парламента в манипуляциях на газовом рынке. Депутаты потребовали провести расследование деятельности российской компании. По мнению группы евродепутатов, "Газпром" предпринимает рыночные манипуляции и шантаж, а также нарушает правила конкуренции Евросоюза.
Путин дважды ответил на вопрос о поставках газа в Европу
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