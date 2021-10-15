Китайцы считают, что Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа

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Фото: kremlin.ru
Китайский портал Guancha опубликовал статью о реакции Владимира Путина на газовый кризис в Европе. Издание привело высказывание президента РФ о том, что Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия и не собирается это делать, а также готова увеличить поставки этого топлива в ЕС.
Жителей Китая восхитило высказывание российского лидера, некоторые посчитали, что смысл слов заключается в том, что Путин сделал Евросоюзу "последнее предупреждение".
Некоторые читатели портала также высказали мнение, что правительства западных стран любят находить виноватых в своей же некомпетентности в управлении государством.
"Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" – приводит слова одного из читателей РИА Новости.
Другие заявили, что Европа сама виновата в повышении цен, а теперь обвиняет в этом других.
"Запад непременно проиграет!" – написал один из читателей.
"Европейцы вымрут! Только подождите", – поддержал его другой читатель.
В среду, 13 октября, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, Путин подчеркнул, что заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия являются политически мотивированной болтовней. Президент отметил, что такие доводы не имеют никаких оснований.
Глава государства также заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины, однако его параметры требуют уточнения. Кроме того, Москва готова даже увеличить объем поставок, если для этого будут созданы все необходимые экологические и технологические условия.
Путин дважды ответил на вопрос о поставках газа в Европу
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