Путин заявил, что Россия не использует энергетику в качестве оружия

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Заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия – политически мотивированная болтовня, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, такие доводы не имеют никаких оснований. Путин также отметил, что Россия не использует вообще никакого оружия.

"Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? А что касается экономики – это вообще исключено. Даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу", – приводит слова Путина ТАСС.

Ранее Путин назвал причину роста цен на газовом рынке в Европе. По его словам, это является следствием дефицита электроэнергии.

