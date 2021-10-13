Путин заявил, что Германия должна быть благодарна экс-канцлеру Шредеру за дешевый газ

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Владимир Путин заявил, что германские энергетические компании должны быть благодарны бывшему канцлеру Герхарду Шредеру за то, что Германия получает российский газ по низким ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента России, компания "Газпром" не пользуется спекулятивными ценами на европейском спотовом рынке, а получает выгоду от долгосрочных контрактов.

"И, конечно, такие страны, основные наши потребители, как Германия, пусть они низко поклонятся Герхарду Шредеру в ножки за то, что сейчас Германия получает не по 1 000–1 500, а по 300", – сказал Путин.

Он отметил, что низкие цены оказывают положительное влияние на домохозяйства и жизнь граждан Германии.

"Отражается на промышленности, на глобальной конкурентоспособности европейской экономики", – добавил президент.

Ранее Путин заявил, что рост цен на газовом рынке в Европе является следствием дефицита электроэнергии. Он подчеркнул, что причиной данной ситуации стал именно дефицит, а не избыток электроэнергии, как считают некоторые европейские страны.

До этого президент России заявил, что необдуманные действия могут привести к дисбалансу на европейских энергетических рынках. В пример президент привел ситуацию на европейском энергетическом рынке, где одновременно сложились несколько неблагоприятных факторов.