В США призвали Россию делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы

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Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвала Россию делать больше для европейской энергобезопасности. Об этом сообщили в Госдепе по итогам ее встречи с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

"Первый замгоссекретаря Шерман призвала Россию делать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, а также повторила призыв Джона Керри к тому, чтобы Россия взяла на себя более твердые, определенные в национальных масштабах обязательства по вкладу в Парижские соглашения к началу заседания по климату 31 октября", – говорится в сообщении на официальном сайте Госдепа.

Ранее Шерман назвала встречу с Оверчуком продуктивной, а также заявила, что Соединенные Штаты будут продолжать работу над выстраиванием стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Об этом первый замгоссекретаря США написала в Twitter.

В начале сентября Вашингтон и Киев в совместном заявлении по стратегическому партнерству указали, что рассматривают российский газопровод "Северный поток – 2" как угрозу для европейской энергетической безопасности.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что газопровод укрепит энергетическую безопасность Европы на десятилетия вперед, поэтому утверждения стран Запада о том, что "Северный поток – 2" усилит их зависимость от газа из России, являются необоснованными.