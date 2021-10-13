Песков назвал условия для увеличения транзита газа через Украину

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Россия готова увеличить транзит газа через Украину, если Евросоюз увеличит закупки, а Киев предложит конкурентные условия транзита, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что главным адресатом Киева для решения вопроса о сохранении транзита "являются покупатели газа в Европе". По словам Пескова, именно европейские компании могут заключить с российским монополистом новое долгосрочное соглашение с увеличенными объемами.

"Чтобы что-то транспортировать через Украину, нужно, чтобы это кто-то купил, и это как раз наши покупатели в Европе", – цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля заявил, что в этом случае Россия исполнит все свои транзитные договоренности.

"Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше наш газ, если будут увеличивать контракты и если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать", – добавил он.

Ранее Европе предрекли скорую энергетическую катастрофу, связанную с переходом на более чистые источники энергии. Отмечается, что рост цен на газ в мире обычно связан с использованием многими тепловыми электростанциями нефти или угля. Однако переход европейских стран на зеленую энергию и закрытие угольных станций могут спровоцировать кризис.

