Киев подал заявку на участие в сертификации "Северного потока – 2"

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"Оператор ГТС Украины" подал заявку немецкому энергетическому регулятору Bundesnetzagentur на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG. Об этом сообщил глава компании Сергей Макогон в своем Facebook.

"Мы последовательно продолжаем противостояние геополитическому проекту "Северный поток – 2", который несет риски национальной безопасности Украины, нарушает права и коммерческие интересы непосредственно ОГТСУ", – написал Макогон.

Он также добавил, что проект разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в европейские страны.

Макогон уточнил, что старт работы магистрали усилит доминирующую позицию "Газпрома", но не будет содействовать определению разных направлений поставок газа.

Руководитель компании выразил уверенность, что оба "Северных потока" – избыточные мощности, цель которых – удалить с энергорынка мощную ГТС Украины как альтернативный маршрут поставки газа в европейские страны и сосредоточить главную часть транзита в узком коридоре Балтийского моря.

Ранее глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания также подала заявку на участие в процессе сертификации Nord Stream 2 AG. По его словам, запуск "Северного потока – 2" повлечет за собой большие риски для европейского и украинского рынка газа.

