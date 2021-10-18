"Нафтогаз" планирует участвовать в сертификации оператора "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa
Глава правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что компания подала заявку на участие в процессе сертификации Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Коммерсант".
Также Витренко заявил, что запуск "Северного потока – 2" повлечет за собой большие риски для европейского и украинского рынка газа.
"Мы показываем немецкому регулятору, что сертификация оператора "Северного потока – 2" нанесет вред конкуренции на немецком рынке, на европейском рынке, в частности на рынках Словакии, Венгрии, Чехии и Австрии", – отметил он, подчеркнув, что для безопасности Украины и региона существуют действительно большие риски.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины, однако его параметры требуют уточнения.
Также он сообщил, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда долларов в год.
Акции "Газпрома" выросли после завершения постройки "Северного потока – 2"
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