Песков сообщил о существовании потенциала для увеличения поставок газа в Европу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что потенциал для увеличения поставок газа в Европу есть. По его словам, все зависит от коммерческих договоренностей.
"Существуют же и сейчас альтернативные украинскому транзиту пути, которые прекрасно работают, которые гораздо более высокотехнологичны, более экологичны", – приводит его слова РИА Новости.
1 октября компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что российский "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что ранее Венгрия не один год получала газ через территорию Украины, обязательства ни разу не были нарушены. Он также раскритиковал "Газпром" за монополизацию газовых маршрутов.
Владимир Путин заявил, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". По его словам, прокачка по новым системам дешевле на 3 миллиарда долларов в год.
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