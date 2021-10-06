Путин заявил о невыгодности дальнейшего увеличения транзита газа через Украину

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Владимир Путин заявил, что дальнейшее увеличение транзита газа через Украину является невыгодным для компании "Газпром". Об этом сообщает ТАСС.

"Увеличивать больше объем для "Газпрома" экономически невыгодно, потому что это дороже. Прокачка по новым системам значительно дешевле, примерно на 3 миллиарда долларов в год к соответствующим объемам поставок", – сказал президент РФ на совещании по вопросам развития энергетики.

1 октября компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что российский "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.

Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что ранее Венгрия не один год получала газ через территорию Украины, обязательства ни разу не были нарушены. Он также раскритиковал "Газпром" за монополизацию газовых маршрутов.

В сентябре российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.

