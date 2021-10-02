Депутат Рады рассказал, как "Газпром" разрушит Украину

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Поставки российского газа в Венгрию в обход Украины в перспективе приведут к развалу страны, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива.

"Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны. Российский "Газпром" <...> начал поставки газа в Венгрию через газопровод "Балканский поток", который идет в обход территории Украины. Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти", – написал политик в своем телеграм-канале.

По мнению парламентария, в этой ситуации всех политических деятелей Украины следует привлечь за предательство национальных интересов, вредительство и уничтожение ГТС, поскольку, добавил Кива, стремясь продавать сжиженный газ Европе, Киев проиграл российский рынок.

"Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно <...>. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана", – считает Кива.

С 1 октября "Газпром" начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей. Соответствующее соглашение было подписано 27 сентября в Будапеште.

Позднее в этот же день компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что российский "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию страны. Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что ранее Венгрия не один год получала газ через территорию Украины, обязательства ни разу не были нарушены. Он также раскритиковал "Газпром" за монополизацию газовых маршрутов.