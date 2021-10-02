Украинский политолог обвинил Киев в "газовой наркомании"

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Киев страдает газовой наркоманией, считает сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко. Такое мнение он высказал в своей статье для портала Gordonua.com, комментируя ситуацию с контрактом на поставки газа из России в Венгрию.
По словам политолога, выбрав в качестве транзитных стран Сербию и Австрию, Венгрия преподала Украине прагматичный урок. Кроме того, Будапешт имеет право, подчеркнул Романенко, выбирать транзит в соответствии со своими национальными интересами.
Он также высмеял заявление киевских властей о том, что Венгрия должна получать газ только через украинскую ГТС.
"Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные", – написал Романенко.
По его мнению, теперь Украину ждет болезненный этап "отрезвления", так как этой стране никто и ничего не должен. Эксперт считает, что больше всего государству вредит его коллективная глупость.
Ранее в сентябре российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Документ начал действовать с 1 октября.
На новые договоренности "Газпрома" и венгерской MVM CEEnergy Ltd негативно отреагировали в Киеве. Глава МИД Украины назвал это ударом и заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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