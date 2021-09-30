В Киеве назвали наглостью реакцию Венгрии на скандал с газом

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Венгрия позволила себе наглость, реагируя на недовольство Украины контрактом между Будапештом и Москвой на поставку газа, заявил экс-депутат Верховной рады Тарас Чорновол.

"Реакция Венгрии вообще наглая и очень странная, потому что они заявляют, что Украина посмела сунуть нос в ее внутренние дела, которыми являются ее определенные коммерческие обязательства", – написал он в своей статье для издания "Главред".

Бывший депутат украинского парламента считает, что целью соглашения является нанесение прямого ущерба Киеву. В случившемся Черновол обвинил украинскую дипломатию, в частности, главу МИД Дмитрия Кулебу, которому, по мнению экс-депутата, следует уйти в отставку.

"Если бы не было реакции венгерского МИД, то к ним не было бы за что зацепиться – можно было просто сказать, что Украина "проспала" эту угрозу", – добавил он.

Контракт на поставку газа Венгрия и Россия подписали 27 сентября в Будапеште. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Контракт предполагает поставку Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 миллиарда кубометров газа будут поступать через Сербию и миллиард – через Австрию. В соглашение, которое вступит в силу 1 октября, могут внести коррективы через 10 лет.