Венгрия согласовала с Еврокомиссией детали контракта с РФ по газу

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Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что при подписании контракта с Россией по газу Будапешт согласовал требования Еврокомиссии. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Я деталей этого контракта не могу знать, но я уверен, что, идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии", – отметил Чижов.

Ранее в Будапеште между Россией и Венгрией был подписан 15-летний контракт на поставку газа. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Глава МИД Украины назвал ударом подписание Венгрией газового контракта с Россией. Он также заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.