ЕК изучит последствия подписанного Венгрией и "Газпромом" контракта по газу

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Еврокомиссия (ЕК) займется изучением вероятных последствий нового долгосрочного контракта Венгрии и компании "Газпром" на поставку газа, который был заключен 27 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕК Тима Макфи.
"Я уже попросил коллег проверить последствия контракта", – заявил он.
При этом Макфи уточнил, что сначала венгерским властям необходимо оценить этот контракт и представить Брюсселю свою оценку.
"Я хочу отметить, что контракт подписан не властями Венгрии, а энергетической компанией MVM. Первый шаг – это оценка контракта властями Венгрии", – заключил представитель ЕК.
Отмечается, что Еврокомиссия может позже запросить получение копии документа, если у нее появятся сомнения в том, что контракт ставит под угрозу безопасность снабжения газом страну – члена ЕС, региона или всего сообщества.
Ранее глава МИД Украины назвал ударом подписание Венгрией газового контракта с Россией. Он также заявил, что ответом будет отмена межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
Накануне в Будапеште между Россией и Венгрией был подписан 15-летний контракт на поставку газа. На церемонии присутствовали зампред правления, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова и глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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