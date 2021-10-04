В Кремле назвали вопросом коммерческой выгоды диверсификацию путей транзита газа в Европу

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вопросом коммерческой выгоды диверсификацию путей транзита газа из России в Европу. Об этом сообщает ТАСС.
"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", – сказал Песков.
1 октября компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что российский "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины.
Гендиректор компании Сергей Макогон отметил, что ранее Венгрия не один год получала газ через территорию Украины, обязательства ни разу не были нарушены. Он также раскритиковал "Газпром" за монополизацию газовых маршрутов.
В сентябре российская компания "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.
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