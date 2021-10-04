Тимошенко назвала тарифы на газ на Украине скандалом огромного масштаба

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Тарифы на газ на Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче, это является скандалом огромного масштаба, заявила лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Она напомнила недавнее заявление бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Отто Ватерландера, который перед своей отставкой сообщил, что себестоимость добычи газа на Украине составляет одну гривну за кубический метр. При этом украинцам его продают, отметила Тимошенко, по цене до восьми гривен.

"Он (Ватерландер. – Прим. ред.) сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну, это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен – в восемь раз дороже?" – сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Тимошенко, годовая прибыль "Нафтогаза" составляет 76 миллиардов гривен, при этом медицинское обслуживание населения обходится Киеву в 126 миллиардов.

"Это, считайте, 60% от всего, что тратится на здравоохранение, это то, что с завышенных тарифов на газ и тепло зарабатывает НАК "Нафтогаз". Это скандал огромного масштаба", – сказала она.

Политик подчеркнула, что страны, которые производят достаточно газа, устанавливают для себя и населения приемлемую цену, чего не скажешь об Украине.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что этой зимой Киев ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу.