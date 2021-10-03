Экс-министр экономики Украины предрек Киеву неизбежный тяжелый кризис зимой

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Этой зимой Киев ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу.

Такое мнение выразил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "Первый независимый" на ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения страны.

В свою очередь, экономист Алексей Кущ заявил, что сокращение транзита топлива приведет к уменьшению возможности физического отбора энергоносителя из трубы и созданию энергетического кризиса. Суслов согласился с таким прогнозом.

Экс-министр экономики Украины также добавил, что в хранилищах на западе страны накоплены почти 19 миллиардов кубометров сырья, но в основном эти запасы идут на поставки в Европу. Суслов считает, что теоретически эту проблему можно было бы решить и обеспечить отопительный сезон на Украине. По его мнению, в этой части есть "много неоцененных аспектов".

Ранее депутат от партии "Слуга народа" Людмила Буймистер заявила, что из-за кризиса в сфере энергетики Украина может не дожить до следующего отопительного сезона. Парламентарий уверена, что в предстоящий зимний период на Украине случатся веерные отключения. По ее словам, все сети находятся в абсолютном упадке технического состояния.