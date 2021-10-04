В Киеве опровергли сообщения о возобновлении транзита российского газа в Венгрию

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Фото: depositphotos/Imagecom
Транзит российского природного газа в Венгрию не проводится с 1 октября, однако европейские трейдеры реэкспортируют газ в эту страну из подземных хранилищ (ПХГ) Украины, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в своем Facebook.
Он подчеркнул, что в СМИ распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. По словам Макогона, это не соответствует действительности.
"Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ", – пояснил он.
Ранее появилась информация, что транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновили 4 октября. Сообщалось, что поток топлива через приграничный пункт "Берегово" составил более 200 тысяч кубометров в час.
1 октября компания "Оператор ГТС Украины" объявила, что "Газпром" приостановил транзит газа в Венгрию через территорию Украины, начав поставки венгерским потребителям из "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию.
В сентябре "Газпром" и Венгрия подписали 15-летний контракт на поставку газа, причем транзит будет осуществляться по Сербии и Австрии. Контрактные обязательства начали действовать с 1 октября.
После этого венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что подписание газового контракта с Россией было необходимостью, поэтому не стоит связывать с ним политическую критику правительства.
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