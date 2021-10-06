Песков прокомментировал ситуацию с ценами на газ в Европе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Рост цен на газ в Европе вызван целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут винить в этом Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять – самым тщательным образом, последовательно – все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", – цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с ценами на газ в Европе связана с восстановлением экономики после пандемии коронавируса, а также с увеличением потребления энергоресурсов.
Песков добавил, что Россия готова обсуждать с Европой новые контракты на поставку газа и неоднократно об этом заявляла.
6 октября цена газа в Европе превысила показатель 1 900 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум.
При этом Еврокомиссия ожидает, что цены на газ начнут снижаться к весне, в то время как в зимний период они останутся на высоком уровне.
Ранее глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, что цена на газ в Европе уже превысила все разумные значения, однако ее рост может продолжиться. По его словам, разумный экономический предел составляет 1 200 долларов за тысячу кубометров.
Эксперт рассказал, может ли рост цен на газ в Европе отразиться на россиянах
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